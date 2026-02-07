هطلت، صباح اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الأحساء والمراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال الأمطار مستمرة والسماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول المزيد من الأمطاركما هطلت، اليوم السبت، أمطار خفيفة على محافظة الخرج ومراكزها.



وفي تقريره الصادر، اليوم، توقّع الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، وتكون خفيفة على أجزاء من مرتفعات مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.