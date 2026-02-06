أعلن المجلس الصحي السعودي، وصول المملكة إلى قائمة أعلى 10 دول في مجموعة الـ20 في معدلات النجاة من أكثر أنواع السرطان شيوعاً، إضافةً إلى انضمام المملكة عضواً في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ومشاركتها في برنامج كونكورد الدولي الخاص بمعدلات النجاة من السرطان.

وأوضح المجلس، أن معدلات النجاة في المملكة حققت تقدّماً ملحوظاً، إذ بلغ معدل النجاة من سرطان الثدي 76%، ومن سرطان البروستات 82%، ومن سرطان القولون والمستقيم 61%، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان، والدور المحوري للسجل السعودي للسرطان في رصد البيانات وتحليلها.

وجاء تسليط الضوء على هذه المنجزات بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان الذي يوافق الـ4 من فبراير من كل عام، إذ استعرض المجلس عدداً من القرارات والمبادرات الداعمة لمكافحة السرطان وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من أبرزها: إنشاء المركز الوطني للسرطان تحت مظلة المجلس الصحي السعودي، وضع معايير جودة لتقييم خدمات ومراكز وأقسام الأورام، استحداث مسار عاجل لقبول حالات سرطان الدم الحاد في جميع القطاعات الصحية الحكومية، تعزيز التنسيق والتكامل بين القطاعات الصحية الحكومية والخاصة لتطوير خدمات الأورام، إلزام جميع المنشآت الصحية بالتبليغ عن حالات السرطان، تحسين التوزيع الأمثل لأجهزة العلاج بالأشعة، والسيكلوترون، والتصوير الطبقي البوزيتروني.

وأكد المجلس، أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق منجزات وطنية انعكس أثرها على جودة الرعاية الصحية، من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتعزيز سلامة المرضى، ورفع كفاءة خدمات علاج السرطان للمواطنين والمقيمين، بما يتوافق مع برنامج تحول القطاع الصحي.