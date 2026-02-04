ضبطت شرطة محافظة الخرج -في حينه- شخصاً ظهر في محتوى مرئي يعتدي على امرأة.
وتبين من إجراءات الاستدلال أنه يعاني اعتلالات نفسية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
ضبطت شرطة محافظة الخرج -في حينه- شخصاً ظهر في محتوى مرئي يعتدي على امرأة.
وتبين من إجراءات الاستدلال أنه يعاني اعتلالات نفسية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
The police in Al-Kharj Governorate apprehended a person at the time who appeared in a video content assaulting a woman.
It was revealed from the investigation procedures that he suffers from psychological disorders, and the legal procedures against him were completed, and he was referred to the competent authority.