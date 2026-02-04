ضبطت شرطة محافظة الخرج -في حينه- شخصاً ظهر في محتوى مرئي يعتدي على امرأة.

وتبين من إجراءات الاستدلال أنه يعاني اعتلالات نفسية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.