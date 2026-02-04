وصل إلى الرياض، اليوم (الأربعاء)، المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وأمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان (الوزير المرافق)، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة بألمانيا فهد الهذال، وسفير ألمانيا لدى المملكة ميشائيل كيندسغراب، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.