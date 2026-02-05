جلت بين وسيلة وأخرى من أجل فهم الطريقة التي انتقل بها بنزيما من الاتحاد للهلال.



كل ما وجدته لا يرقى إلى مستوى الصفقة وأرقامها المالية.



لم أحصل على أي معلومة ابني عليها ما أحاول فهمه ومن ثم انطلق إلى محاكاة الحقيقة التي اختفت خلف سردية لم يكن داخلها حق يراد به حق.



سأطرح أسئلة ولن أهاب من استفهاماتها لعل وعسى نعرف من أبطال هذا الانتقال.



هل يعقل كريم بنزيما اتخذ القرار ما بين يوم وليلة؟



قطعاً لا، فصفقة بهذا الحجم مرت قبل أن تصل إلى النهاية بعدة مراحل الاتحاد طرف أصيل فيها.



لا يمكن أقتنع أن رغبة بنزيما هي من عجل بذهابه للهلال.



فثمة كواليس لابد أن تظهر للجمهور الاتحادي الذي أكثر أغلبهم من سماع (سرقني ما دريت إنه سرقني).



لابد أن هناك تفاصيل إذا لم يظهرها أبطال الفيلم سيظهرها بنزيما إن لم يكن اليوم ربما باكرا، وعندها اللي ما يشتري يتفرج.



كنت أتمنى من فهد سندي أن يظهر ويقول الحقيقة كما هي؛ لكي على الأقل يحترمه جمهور الاتحاد الذي ساهم في تنصيبه رئيساً.



أما الجانب الهلالي فلا يعنيه لا الحقيقة ولا تفاصيلها فقد ظفر بما كان أشبه بالمستحيل وهذا هو الأهم.



أخيراً.. أساس المشاكل والشقاق وقطع العلاقات وشحن النفوس هو «نقل الكلام».. فكونوا صماً بكماً عمياً «عن الشر».