تروي الكاتبة الأمريكية «ماري بينون» حادثة مؤلمة عن «كلب» سقط من حافة جرف في منطقة تعدين بكندا، عند درجة حرارة أربعة تحت الصفر، ولما حضر فريق البحث والإنقاذ قدموا للكلب الطعام لثلاثة أيام حتى استطاعوا سحبه إلى أعلى الجرف.. وفي الشتاء نفسه؛ سقط رجل في حافة نهر متجمد، وعندما أخرجه فريق البحث والإنقاذ توفي بعد يومين في المستشفى بسبب الإرهاق.

حادثتان أثارتا تساؤلات عميقة حول طبيعة الكائنات الحية، أبرزها:

ـ هل تمتلك الحيوانات إحساساً، لكنها تفتقر إلى العقل مما يجعلها تدرك الأمور بشكل مختلف عن الإنسان الذي يمتلك كلا الصفتين؟.

ـ الإنسان بفضل عقله، قد يعاني أكثر بسبب خيالاته وخوفه، مما يجعله يتضخم الأزمات ويغذي الوهم.

إن إحدى الإشكاليات التي يواجهها الإنسان اليوم؛ اعتقاده بأنه أفضل من غيره، مما يجعله يسقط في فخ (وهم المثالية)، بدلاً من قبول عيوبه وضعفه، يصر على رفضها ناسياً أن الحياة مليئة بالتغيرات.

إنجازاتك اليوم ليست سوى مراحل بدائية لأشخاص آخرين في الماضي، وهذا يجب أن يلغي الشعور بالمثالية ويحفز شعور المماثلة مع الآخرين.

بالعودة إلى سبب وفاة الرجل ونجاة الكلب؛ نجد أن الخوف والوهم هما أعداء البشرية؛ مشاعر تسبب الإرهاق الجسدي والنفسي، وتمنعنا من العيش بسلام داخلي.

وطالما أن الثابت في الحياة هو التغيير؛ علينا عدم الاكتراث بالعواطف السلبية، فالإنسان لا يحتاج إلى أن يكون أكثر ضراوة ليعيش حياته، بل يحتاج إلى التخلص من الخوف، سواء من المستقبل أو التوقعات، وهنا يأتي دور وهم المثالية الذي لا يخدم الإنسان، بل يخدعه مرتين؛ حين يتعالى، وحين يتهاوى.