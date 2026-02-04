يتسابق طلاب وطالبات من الصف الثالث ابتدئي حتى الثالث ثانوي في مسابقة «كانجارو» التي أطلقتها مؤسسة موهبة. وتعتمد في أسئلتها على نظام الاختيار من متعدد، مع تقسيم المشاركين بحسب صفوفهم الدراسية.



وأوضحت «موهبة» أن باب التسجيل سيبقى مفتوحاً حتى 7 أبريل المقبل. وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتنمية مهاراتهم الرياضية وقدرتهم على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بالحياة اليومية، إلى جانب توفير بيئة تعليمية تنافسية ومحفزة وممتعة لتعلم الرياضيات، وتعزيز أهميتها لدى طلبة التعليم العام.



وتُعد مسابقة «كانجارو»، التي انطلقت مسابقةً وطنيةً في أستراليا عام 1980، من أكبر المسابقات العلمية عالمياً، ز تُقام في أكثر من 70 دولة، ويشارك فيها ما نحو 6 ملايين طالب وطالبة حول العالم.