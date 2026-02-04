اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أعمال البرنامج العسكري للتدريب على عمليات محاربة الإرهاب وإبطال الألغام والعبوات الناسفة «كفاءة» في جمهورية سيراليون، بحضور مساعد القائد العسكري بالتحالف اللواء الطيار الركن عبدالله بن حامد القرشي، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السيراليونية اللواء الركن سار ديفيد توماس.



وأقيم حفل الاختتام بعد سلسلة من الأيام التدريبية المكثفة شهدت تطبيقات ميدانية ومحاكاة واقعية لسيناريوهات التعامل مع الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة، إلى جانب محاضرات تخصصية في التخطيط العسكري وإدارة العمليات والتعامل مع التهديدات غير التقليدية.



واستهدف البرنامج عدداً من الضبّاط وضباط الصف من القوات المسلحة والأجهزة ذات العلاقة، إذ ركّز المسار التدريبي على إجراءات البحث والكشف والتأمين والتعامل الآمن مع الألغام والذخائر المتفجرة والعبوات الناسفة، إضافةً إلى إدارة المخاطر والسلامة الميدانية في بيئات العمليات، وتوظيف أفضل الممارسات الدولية في إبطال المتفجرات ضمن أطر احترافية مستدامة.



ويأتي اختتام هذا البرنامج امتداداً لسلسلة المبادرات والبرامج التدريبية التي ينفذها التحالف في عدد من الدول الأعضاء، في إطار رؤيته الهادفة إلى توحيد الجهود الدولية وبناء بيئة أمنية أكثر استقراراً، عبر التدريب المتخصص ونقل المعرفة وتبادل الخبرات.