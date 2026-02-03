أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

وهنّأ الأمير فيصل بن فرحان، في مستهل الاتصال، نظيره الكويتي بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية، معرباً عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح، ومؤكداً تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك بما يعزز متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم التعاون الثنائي ومسيرة العمل الخليجي المشترك.

كما تناول الاتصال بحث عدد من القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.