جدَّدت رابطة العالم الإسلامي، دعوتها للتصدي بجدية وحزم للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، التي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 1,000 فلسطيني.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، شدّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، على الضرورة الملحة لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال الكامل لاستحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لا سيما الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وفي السياق ذاته، ثمَّن الشيخ العيسى، البيان الصادر عن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وعددٍ من الدول الإسلامية والعربية، الذي يُدين -بشدة- الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها «إسرائيل» لوقف إطلاق النار في القطاع، وتحذيرهم مما تمثله هذه الممارسات من تصعيد خطير، من شأنه تأجيج التوترات وتقويض الجهود الإقليمية والدولية للمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وذلك تمهيداً لإنهاء دوامة العنف والحروب، وإرساء السلام الدائم الشَّامل والعادل، وفق القرارات الدولية ذات الصلة، و«إعلان نيويورك لحل الدولتين».