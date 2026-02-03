تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تحتفي جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي بالفائزين في دورتها الثالثة عشرة، وذلك مساء الأحد 8 فبراير 2026.

وتشهد الدورة الحالية تكريم 10 فائزين قدّموا مبادرات نوعية في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني. كما يحلُّ وقف الأميرة صيتة ضيفاً مكرّماً تقديراً لإسهاماته البارزة في دعم العمل الإنمائي والخيري والإنساني والوقفي.

وأكد الأمين العام للجائزة الدكتور فهد حمد المغلوث، أهمية اكتشاف المزيد من المبدعين من أبناء وبنات الوطن، ومن مختلف الجهات الحكومية والوقفية والخيرية والقطاع الخاص، ومنحهم التكريم الذي يستحقونه نظير جهودهم الوطنية والإنسانية. وأوضح أن القيادة تولي قطاع المسؤولية الاجتماعية وتطوير العمل الاجتماعي اهتماماً كبيراً، بوصفه أحد محركات تنمية المجتمع وتعزيز تماسكه، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.