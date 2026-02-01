فتحت وزارة البيئة باب «العودة» لإبل ومواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين إلى بلدانهم. وتستهدف الخطوة حماية الغطاء النباتي من الرعي الجائر تماشياً مع مبادرة السعودية الخضراء.



وطبقاً لقرار وزارة البيئة، يتاح للرعاة وملاك المواشي ممن تعذرت مغادرتهم في وقت سابق التقديم الإلكتروني للحصول على «إذن العودة». وحذرت الوزارة من التوجه إلى المنافذ الحدودية دون حجز موعد مسبق والحصول على الموافقة. وتشترط اللوائح الالتزام التام بنظام الرفق بالحيوان. وتأتي خطوة وزارة البيئة في أعقاب حملة سابقة لترحيل المواشي الأجنبية ورقمنة ما تبقى منها وفرض الجزاءات والغرامات على الرعي العشوائي.



وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية الحد من ظاهرة الرعي الجائر، والعمل على معالجتها من خلال تكثيف الجهود الرقابية الميدانية، وزيادة الوعي المجتمعي؛ لحماية الغطاء النباتي وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية بالمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تراخيص للرعي



البيئة كثفت جهودها في الرقابة الميدانية، وتنظيم إصدار تراخيص الرعي، وتطبيق الأنظمة والعقوبات تجاه المخالفين، لافتة إلى أن غرامة الرعي الجائر في المناطق المحمية أو المناطق غير المخصصة للرعي تصل إلى 200 ريال لكل رأس من الإبل والأبقار، و100 ريال لكل رأس من الماشية.

وأوضحت أن الرعي الجائر في مناطق الغطاء النباتي خلال موسم الشتاء يُعد أحد أبرز الممارسات التي تؤثر سلباً على رقعة الغطاء الأخضر في المملكة، ما قد يزيد من معدلات تدهور الغطاء النباتي؛ نتيجة الضغوط المستمرة على المراعي الطبيعية، إضافة إلى إضعاف قدرة النباتات على التجدد، وزيادة معدلات التصحر في بعض المناطق.