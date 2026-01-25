في المناسبة الميمونة لليوم الجمهوري الـ77 للهند، أتقدم بأصدق التهاني الحارة إلى جميع المواطنين الهنود المقيمين في المملكة العربية السعودية، وإلى أصدقائنا الكرام في المملكة.

يمثل يوم الجمهورية لحظة لتجديد يقيننا بدستور الهند، والتأمل في القيم الديمقراطية والصمود الذي يستمر في توجيه تقدم الهند.

تقف الهند اليوم واثقة ومتطلعة إلى المستقبل، محققة خطوات ثابتة في النمو الاقتصادي والابتكار والتحول الرقمي والتنمية المستدامة، ومع تقدمنا نحو رؤية الهند 2047 (فيكسيت بهارات)، تظل الهند ملتزمة بالنمو الشامل، وبأن تكون شريكًا عالميًا بنّاءً.

تستمر الشراكة الإستراتيجية بين الهند والمملكة العربية السعودية في التعمق، مدعومة بالتواصل السياسي القوي والتعاون المتوسع عبر القطاعات. وكان من المعالم البارزة في هذه المسيرة زيارة دولة رئيس الوزراء الهندي إلى جدة في أبريل 2025، التي رفعت مستوى الشراكة أكثر، وأكدت التزامنا المشترك بالتعاون طويل الأمد.

على المستوى الإقليمي، عملت القنصلية العامة للهند في جدة بنشاط على ترجمة هذه الشراكة الإستراتيجية إلى نتائج ملموسة، وكان التواصل التجاري محور تركيز رئيسي، من خلال مبادرات مثل معرض الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي الكبير (SAJEX)، وبرامج ربط الاستثمار، ولقاءات المشترين والبائعين، وتسهيل وفود التجارة والاستثمار في كلا الاتجاهين. تهدف هذه الجهود إلى تحديد التكاملات بين رؤية السعودية 2030 ورؤية الهند «فيكسيت بهارات»، ما يخلق فرصًا اقتصادية متبادلة المنفعة وشراكات رابحة لكلا الطرفين.

وشهدت مدينة جدة النابضة بالحياة زيارات لسفن البحرية الهندية INS سورات وINS تامال، التي ترمز إلى الصداقة والتعاون والثقة المتزايدة بين بلدينا. وتظل الدبلوماسية الثقافية والروابط بين الشعوب ركائز نابضة بالحياة للتفاعل.

ساهمت مشاركة الهند في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، واحتفال مهرجان الهند عبر المحافظات، ومبادرات مثل نور الديوالي، والإفطار العضوي، وغيرها من الفعاليات الثقافية التي تقودها الجالية، في تعزيز التفاهم الثقافي العميق وعرض التنوع الغني للهند. كانت المشاركة الحماسية للجالية الهندية في هذه المبادرات مصدر إلهام خاص.

تبقى رعاية المواطنين الهنود أولوية أساسية ونعبر عن امتناننا الصادق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، على الرعاية والضيافة الحارة المقدمة للمواطنين الهنود المقيمين في المملكة.

كما نقدر بصدق التعاون الممتاز من السلطات السعودية في تسهيل الحج والعمرة، ما يمكّن الحجاج الهنود من أداء رحلتهم المقدسة بأمان وكرامة.

كان إعلان حصة الحج الهندية لعام 2026، البالغة 175,025 حاجًا، خلال زيارة وزير شؤون الأقليات في نوفمبر 2025 تطورًا مهمًا، إذ بدأت التحضيرات لحج 2026 بالفعل، ونظل ملتزمين بالعمل الوثيق مع النظراء السعوديين لتعزيز سلامة الحجاج وراحتهم وتجربتهم بشكل أكبر.

أود أيضًا الإشادة بالإسهام القيّم للجالية الهندية في المملكة، التي يستمر احترافها وتفانيها وسلوكها الملتزم بالقانون في تعزيز روابط الصداقة بين الهند والمملكة العربية السعودية.

بينما نحتفل بيوم الجمهورية، دعونا نجدد التزامنا المشترك بالسلام والازدهار وشراكة أقوى دائمًا بين الهند والمملكة العربية السعودية.

عيد جمهورية سعيد. عاشت الصداقة الهندية - السعودية طويلًا!

فهد أحمد خان سوري

القنصل العام الهندي في جدة