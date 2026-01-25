أعلنت مؤسسة تكافل موعد بدء تسجيل الطلبة المحتاجين في مدارس التعليم العام للاستفادة من برامجها للعام الدراسي القادم. وأوضحت، أن التسجيل يستمر حتى نهاية دوام الخميس 24 شعبان الجاري، عبر لجان تكافل في المدارس المشمولة بالنظام.

وأشارت إلى أن عملية التسجيل تتم من خلال المدارس المشمولة بنظام تكافل، وتتولى اللجان المدرسية حصر وتسجيل بيانات الطلبة المرشحين وفق خصوصية عالية، وتقوم المؤسسة بعد ذلك بمعالجة الطلبات والتحقق من البيانات، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية. وأكَّد الأمين العام لمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العقيلي، أن المؤسسة تحظى بدعم متواصل من القيادة ومتابعة مستمرة من وزير التعليم لإعانة الطلبة المحتاجين في مدارس التعليم العام وتقليص الفوارق بينهم وبين زملائهم الميسورين في الصفوف المدرسية؛ وتهدف المؤسسة من خلال عملها المتواصل، إلى رفع تحصيلهم العلمي بما يدعم استمرار تفوقهم والحد من تسربهم الدراسي.

وكانت تكافل أعلنت، أمس، أن التسجيل لن يشمل الطلبة الذين تصرف لهم مكافآت أخرى من الوزارة، وطلبة الصف الثالث الثانوي، ومن في حكمهم؛ كما لا يشمل من لا يحملون هويات نظامية صادرة من الجهات الرسمية، وعلى المدرسة تحديد الطلبة المحتاجين ضمن حدود النسبة المخصصة للمدرسة.

يشار إلى أن مؤسسة تكافل تسعى إلى مساندة الطلبة المحتاجين في أكثر من 16 ألف مدرسة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، من خلال برامج ومشاريع عينية وعلمية وتربوية تعينهم على استمرار تحصيلهم الدراسي؛ ليكونوا أفراداً فاعلين وناجحين.