تابع أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المناشدة الإنسانية المقدّمة من العنود عبدالله، إحدى الوافدات العربيات، عقب تعرضها لحادثة مرورية مأساوية أسفرت عن فقدان أسرتها وذويها، وما صاحب ذلك من مطالبات إنسانية.

وبتوجيه مباشر من أمير المنطقة، جرى التواصل مع الفتاة والاطلاع على حالتها الصحية والإنسانية، ووجّه أمير المنطقة الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية مطالبها، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة، واستكمال متطلبات العلاج، وتنظيم وضع إقامتها داخل المملكة.

يأتي هذا التوجيه تأكيداً على النهج الإنساني الراسخ للقيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على التعامل مع الحالات الإنسانية بكل عناية واهتمام، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويجسّد قيم المملكة في إغاثة الملهوف ودعم المحتاجين دون تمييز.