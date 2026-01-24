توقع مركز الأرصاد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة اليوم (السبت) على أجزاء من منطقة مكة المكرمة بعد الأتربة والغبار التي شهدتها جدة أمس (الجمعة)، كما توقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من في منطقتي مكة المكرمة والباحة وأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.



وأشار بيان أصدره مركز الأرصاد اليوم إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء مناطق المدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية، والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.



فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

برد وسيول جارية



نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الجوف تتأثر بها مدينة سكاكا ومحافظات دومة الجندل والقريات وطبرجل.



وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة على سكاكا ودومة الجندل، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وستستمر الحالة من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 08:00 من مساء اليوم.



كما توقع المركز تأثر محافظتي القريات وطبرجل اليوم بأمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، وستستمر الحالة حتى الساعة 08:00 مساءً اليوم.