استضافت مدينة أبها، المعرض الفوتوغرافي «ميموريا»، للمصور محمد محتسب، برعاية جمعية الثقافة والفنون، وبالشراكة مع نادي عسير الفوتوغرافي، وذلك في معرض آرت جاليري بمجمع تجاري بأبها، ضمن الحراك الثقافي والفني الذي تشهده منطقة عسير.

رحلة بصرية

يقدّم المعرض رحلة بصرية تستلهم التراث الإنساني وتنوّع الهويات الثقافية، إذ تتحول الصورة إلى ذاكرة حيّة توثّق تداخل الماضي مع الحاضر، وتحفظ ملامح الهويات الشعبية وثقافات الشعوب، عبر أعمال فوتوغرافية تعكس حساً فنياً ومعالجة بصرية معاصرة.

سلسلة معارض فنية

يأتي تنظيم المعرض ضمن سلسلة من المعارض الفنية التي سلطت الضوء على مختلف أنواع الفنون البصرية بداية من التصوير الفوتوغرافي ومروراً بالخط العربي وانتهاءً بالفن التشكيلي في إطار دعم الفنون البصرية وتعزيز حضور التصوير الفوتوغرافي في المشهد الثقافي المحلي، بما يسهم في إبراز المواهب الوطنية وترسيخ الصورة بوصفها أداة توثيق وجمال وتعبير ثقافي.