واصل لاعب الهلال روبن نيفيز تقديم اللمسات الساحرة لزملائه في الفريق الهلالي، ففي مباراة الفريق أمام الفيحاء استطاع المميز نيفيز أن يصنع هدفين للثنائي كنو وليوناردو، ليثبت اللاعب مرة أخرى أهميته الكبيرة مع الزعيم.



وبتمريرتيه الحاسمتين، استطاع نيفيز أن يتخطى رقم اللاعب الهلالي السابق، البيروفي أندريه كاريو، في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف مع الفريق في دوري المحترفين السعودي، حيث رفع الساحر البرتغالي رصيده إلى 25 صناعة خلال 73 مباراة فقط، متجاوزًا كاريو الذي صنع 23 هدفًا على مدار 129 مباراة،



وهذا يؤكد كفاءة نيفيز واستطاعته على التأثير المباشر في الثلث الهجومي.



وخلال الموسم الحالي، لعب نيفيز 22 مباراة عبر كل المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، وفي آخر 4 مباريات للهلال بدوري روشن، كان العلامة الفارقة بين اللاعبين، حيث أحرز 3 أهداف وصنع 5 أخرى أمام الفيحاء ونيوم والنصر والحزم.



فمنذ انتقاله للهلال لعب 113 مباراة عبر كل المسابقات وسجل 17هدفاً وقدم 30 تمريرة حاسمة.



يذكر أن نيفيز زاد توهجاً مع الإيطالي إنزاغي، حيث استطاع تسجيل 9 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة مما جعل اللاعب يصبح من أعمدة الفريق الأساسية.