يأتي تأكيد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس ورئيس الحكومة ومحافظ عدن، استمرار دعم المملكة بتوجيهات القيادة بتقديم دعم اقتصادي وحزمة مشاريع وبرامج تنموية للشعب اليمني الشقيق، عبر ⁦‪البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبما قيمته 1.9 مليار دولار أمريكي في مختلف المحافظات اليمنية، في إطار الوقوف إلى جانب الشرعية اليمنية في مواجهة الظروف الصعبة التي افتعلها الهارب عيدروس الزبيدي، وبما ‏يجسّد حرص المملكة على تعزيز الأمن والاستقرار، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لليمن وشعبه الشقيق، إضافة إلى الدعم الذي يضمن صرف راتبين متأخرين لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين.

وسينعكس الدعم السعودي سواء المادي أو حزمة المشاريع العملاقة في مجالات الصحة والتعليم والنقل على حياة المواطن في المحافظات الجنوبية المحررة، التي ظلت لسنوات تحت رحمة عيدروس الزبيدي، الذي كان يستثمر المبالغ المالية الطائلة خصوصاً رواتب العسكريين في تحقيق مصالحه الخاصة، وأجنداته الخبيثة، خصوصاً وهو يزج بأبناء الجنوب في حروب عبثية هي من أضرّت بالقضية الجنوبية العادلة، التي تسعى السعودية إلى إعادتها لمسارها الصحيح من خلال مؤتمر الحوار الجنوبي الذي سيعقد في الرياض، وبما يضمن الخروج برؤية موحدة، وشراكة عميقة تضع القضية الجنوبية في مكانها المناسب في أي تسوية سياسية قادمة.