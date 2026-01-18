أعلنت وزارة التعليم، فتح باب التسجيل في أول مدارس مخصصة للموهوبين في التقنية للبنين والبنات، وذلك للعام الدراسي القادم 1448هـ في خمس إدارات تعليمية هي: الرياض وجدة والمنطقة الشرقية ومنطقة القصيم والمدينة المنورة، تستهدف طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي.

ووفقاً للوزارة، ستقدم المدارس مسارات تعليمية متقدمة في مجالات علوم الحاسب، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والميكاتروبيكس، ضمن نموذج تعليمي مصمم لتنمية المواهب التقنية الوطنية.

ويشتمل نظام التعليم على ستة برامج رئيسية، هي: البرنامج التقني المكثف، وبرنامج المنافسات العالمية، وبرنامج مهارات التفكير، والبرنامج الترفيهي، وبرنامج المهارات القيادية، والبرنامج الصيفي.