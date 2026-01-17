أكد أمين عام مجلس حضرموت الوطني عصام الكثيري لـ«عكاظ»، أن حزمة المشاريع والمبادرات التي أعلنتها السعودية بإجمالي 1.9 مليار دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تمثل امتدادًا لنهج المملكة الداعم لاستقرار اليمن وتحسين ظروفه المعيشية.

وقال إن هذه المشاريع شملت قطاعات حيوية وأساسية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية، و يمثل رسالة واضحة على عمق الموقف الأخوي الصادق للمملكة وحرص قيادتها على دعم استقرار اليمن والنهوض بواقعه الخدمي والتنموي، وفي مقدمة ذلك محافظة حضرموت.

وأشار الكثيري إلى أن هذه المشاريع ستسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات والظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز مقومات التنمية المستدامة، بما يعكس رؤية المملكة الثابتة في دعم الشعب اليمني بعيدًا عن أي اعتبارات ضيقة.

وأضاف أن مجلس حضرموت الوطني يثمّن عاليًا هذا الدعم السخي والمتواصل، معربًا عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، على ما يولونه من اهتمام خاص بحضرموت وأبنائها.

وأكد أمين عام المجلس أن حضرموت تنظر إلى السعودية بوصفها الشريك والداعم الحقيقي، مشددًا على أن ما تقدمه المملكة اليوم من مشاريع تنموية وإنسانية يشكل ركيزة أساسية لترسيخ الاستقرار وبناء مستقبل أفضل لأبناء حضرموت واليمن عمومًا.

وثمّن مجلس حضرموت الوطني في بيان صحفي الدور الأخوي الصادق الذي تضطلع به السعودية تجاه اليمن، مشيدًا بحزمة المشاريع والمبادرات التنموية التي أعلنتها المملكة، والتي شملت قطاعات حيوية وأساسية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية.

1.9 مليار دولار

وأوضح المجلس أن المشاريع المعلنة، التي بلغ إجمالي تمويلها نحو 1.9 مليار دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تمثل امتدادًا لنهج المملكة الداعم لاستقرار اليمن وتحسين ظروفه المعيشية، مؤكداً أن محافظة حضرموت حظيت بنصيب وافر من هذه المشاريع النوعية التي تسهم في تعزيز مقومات التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار بعيدًا عن أي اعتبارات ضيقة.

وأكد المجلس أن هذا الدعم يعكس حرص قيادة المملكة على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ودعم مسارات التنمية والخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وبناء مستقبل أكثر استقرارًا للمحافظات اليمنية.