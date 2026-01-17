عاد الجدل الفني ليلاحق الفنانة المصرية أسماء جلال، بعد عرض فيلمها الجديد «إن غاب القط»، الذي تلعب فيه دور البطولة النسائية أمام آسر ياسين. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي غضب واسع من قبل الجمهور والإعلاميين، متهمين الفيلم باحتوائه على إيحاءات خارجة وعبارات لا تناسب العرض العائلي.

وتجددت الاتهامات بأن أسماء جلال قد تتعمد تقديم مشاهد مثيرة للجدل بهدف تصدر التريند وزيادة شعبيتها، فيما أشار الإعلامي تامر أمين عبر برنامجه «آخر النهار» إلى أنه شعر بالخجل من بعض المشاهد، مؤكداً أن حذفها لن يؤثر على الحبكة الدرامية للفيلم.

في المقابل، دافع عدد من النقاد والجمهور عن الفنانة أسماء جلال، موضحين أن الفيلم مصنف 18+، وأن مشاهد الرقص والإغراء جاءت في سياق كوميدي ساخر ولا تمثل إساءة للعرض العائلي، بينما تدور أحداث الفيلم حول سرقة لوحة فنية وعلاقة حب غير متوقعة بين شخصيات الفيلم، ما يمزج الكوميديا بالرومانسية والتشويق.

يذكر أن أسماء جلال سبق وأن واجهت جدلاً مماثلاً بعد فيلم «السلم والثعبان 2»، حيث جرى انتقاد بعض المشاهد تحت ذريعة احتوائها على ألفاظ خارجة وإيحاءات مثيرة، فيما رأى آخرون أن الفيلم يعكس الواقع وأنه غير مخصص للمشاهدة العائلية في المنزل.