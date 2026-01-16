من وقت لآخر، تتكرر حوادث مؤلمة وخطيرة، تهدد الأرواح والممتلكات وتتباين وتتنوع أسبابها بين الإهمال وسوء اختيار المنتجات الكهربائية، وقد كشفت تحقيقات عديدة، أن جزءاً كبيراً من حوادث حرائق المنازل والمنشآت يعود إلى استخدام أدوات كهربائية رديئة أو غير مطابقة للمواصفات، ويأتي اقتناؤها بسبب انجذاب البعض إلى الأسعار المنخفضة دون إدراك ووعي لحجم مخاطرها.

فالجهات الرقابية المختصة تؤكد دائماً على أهمية اقتناء الأجهزة وتحديداً التوصيلات

الكهربائية ذات الجودة والمستوفية لمعايير السلامة، وأن الأنواع الرديئة تعد سبباً مباشراً في وقوع حوادث خطيرة وجسيمة تلحق بالأفراد والممتلكات.

تأكد من العلامات قبل الشراء

قدّمت «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، ست علامات تكشف التوصيلات الكهربائية الرديئة؛ وذلك تفادياً لوقوع كوارث الحريق والإصابات والفواجع، وتعد العلامات إعانة للمستهلك في معرفة التوصيلات المطابقة قبل الشراء، ومن أهمها: وجود غوالق لحماية الأطفال من الوصول إلى الأجزاء المكهربة، خط أرضي للحماية من الالتماس، ولا يقل مساحة مقطع السلك عن 1.5 مم2 إذا كان طوله خمسة أمتار وأقل، أما إذا كان أطول من ذلك فيجب ألا تقل مساحة مقطعه عن 2.5 مم2، ومن العلامات وجود قاطع للحماية في التوصيلات التي تحتوي على أربعة مخارج أو أكثر، إضافة إلى (الفيوز) الموجود في قابس التوصيلة لفصل الكهرباء عن التوصيلة في حالة التيار الزائد، ووجود مفاتيح مناسبة للتشغيل.

كيف تعرف فروقات «الشواحن»؟

تُعد شواحن الهواتف أبرز المنتجات الكهربائية المسببة للحرائق، وقد يؤثر اختيارها بشكل كبير على أداء الجهاز وسلامته، ومع انتشار الشواحن المقلّدة بات من الضروري معرفة الفرق بين الشاحن الأصلي والمقلّد لتجنب الأضرار المحتملة.

ويمكن تمييز الشواحن الأصلية من المقلّدة عبر عوامل عدة؛ أولها: يُلاحظ الاختلاف في جودة المواد والتصميم؛ إذ تُصنع الشواحن الأصلية بمواد ذات جودة عالية وتكون متينة مقارنة بالمقلّدة التي غالباً ما تظهر بها عيوب في الصنع. ويعد ارتفاع درجة حرارة الشاحن أحد أبرز الجوانب التي تكشف الشحن المقلد عن الأصلي، ويُوصى بفحص سرعة الشحن وأداء الجهاز عند استخدام الشاحن؛ إذ إن الشواحن المقلّدة قد تؤدي إلى ارتفاع حرارة الهاتف وبطء الشحن وينصح الخبراء بالشراء من المتاجر الموثوقة أو مباشرة من الشركة المصنعة لتجنب المخاطر، التي قد تشمل تلف البطارية أو نشوب حرائق.

توصيلات تحت المفارش!

الخبير الأمني اللواء متقاعد محمد الغامدي، كشف مشكلات شائعة، خصوصاً الأجهزة الكهربائية المقلدة ومنها الشواحن، التي عادة ما تظهر بها المقابس المزيفة، فتكون المسامير المعدنية مكشوفة، والعزل الأساسي ضعيف، كما أن المكونات الداخلية لا تتوافق مع لوحة المواصفات الخارجية للشاحن، وبالتالي تكون سبباً في حدوث تلف الجهاز ونشوب حريق.

وأضاف اللواء الغامدي: إن التوصيلات الكهربائية الرديئة خطر يهدد الأرواح، ووصف الشواحن والتوصيلات الكهربائية الرديئة بـ«الموت المحقق»، مؤكداً أنها أحد أبرز الحرائق في المنازل، وذلك بسبب تمديدها تحت المراتب والمفروشات وأسفل الستائر دون العناية بما قد تسببه درجات الحرارة في الأثاث، التي قد تصل إلى نشوب الحرائق. مشيراً إلى أن تلك التصرفات خطيرة، ولو عرف ما تشكله من خطر لما تم وضعها أسفل المفارش.

وشدد اللواء الغامدي، على أنّ مشكلة المنتجات الكهربائية قد تكمن في عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، إذ إنها لا تتحمّل الحرارة أو الأحمال الكهربائية.

ورفض اللواء محمد الغامدي أن يكون السعر هو المقياس في شراء الأدوات الكهربائية، مشدداً على ضرورة النظر للجودة والمواصفات قبل شراء أي منتج متعلق بالكهرباء.

سلسلة رقابية متكاملة

أوضحت (هيئة المواصفات) أن التوصيلات الكهربائية المعتمدة والمطابقة للمواصفات القياسية، تتميز بأنها تحمي الأطفال من الوصول إلى الأجزاء المكهربة، والأجهزة من التلف لقيامها بفصل الكهرباء عن الجهاز في حال وجود تيار عالٍ، وبالتالي فهي وسيلة آمنة داخل البيوت إذا تم استخدامها بطريقة صحيحة. وفي المقابل، تمثّل التوصيلات الكهربائية الرديئة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس، تهديداً حقيقياً على سلامة المستهلك، وتتسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وتبذل الهيئة جهوداً متنوعة في مجال إصدار المواصفات القياسية السعودية، والمشاركة في تطبيقها ليحصل المستهلك على منتج مطابق للمواصفات القياسية، كما أنها شكلّت بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، ومصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة، سلسلة رقابية متكاملة للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية، والأنظمة واللوائح التي تم اعتمادها، مثل نظام الاعتراف بشهادات المطابقة للإرساليات المستوردة.

تحذيرات الدفاع المدني

حذّر الدفاع المدني من استخدام توصيلات كهربائية رديئة حتى لا تؤدي إلى وقوع حرائق التماس الكهربائي. وأوضح أنه من أسباب حرائق التماس الكهربائي التوصيلات الرديئة وتحميلها أحمالاً زائدة وعدم تركيب قواطع أوتوماتيكية.

من جانبها، حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات من استخدام التوصيلات غير المطابقة، التي تُصنّف من المنتجات عالية الخطورة؛ نظراً لما تسببه الحوادث الناجمة عنها من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وبينت أنها شكلت مجموعة عمل ضمن الفريق الفني الخاص بالنظم والملحقات الكهربائية لتحديث اللائحة الفنية الخاصة بالتوصيلات الكهربائية لتفادى بعض المشكلات، التي يواجهها المصنّعون والمورّدون في تطبيقها مع ضمان توفر متطلبات السلامة للمستهلك، كما تمت إضافة التوصيلات الكهربائية ضمن المنتجات التي تراقبها الهيئة في الأسواق.