افتتح وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، اليوم (الخميس)، توسعة مطار العلا الدولي، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الهيئة بتطوير البنية التحتية الحيوية، وتعكس مكانة العلا محطةً لوجستيةً، وجويةً محوريةً في شمال غرب المملكة، كما تعزز الجاهزية التشغيلية، وتواكب النمو المتسارع في أعداد المسافرين، والرحلات الجوية.

وتم رفع المساحة الإجمالية لمباني الصالات بنسبة 44% من 3,800 متر مربع إلى 5,450 متراً مربعاً، لترفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين بنسبة 75% لتصل إلى 700 ألف مسافر بعد أن كانت 400 ألف مسافر، وزيادة عدد منصات الجوازات الدولية من 4 منصات إلى 12 منصة، وتطوير تجربة المسافر عبر البوابات الإلكترونية.