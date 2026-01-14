برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الأول للإرشاد السياحي وإثراء التجربة، بحضور المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد بن ناصر الشثري، في نادي وزارة الداخلية بمكة المكرمة.

من جانبه، أكد الشثري أهمية المؤتمر ودوره في تطوير منظومة الإرشاد السياحي ورفع جودة تجربة الزوار، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على المؤتمر على جهودهم في تنظيم هذه المبادرة النوعية.

ويستهدف المؤتمر المرشدين السياحيين، وشركات ومزودي الخدمات السياحية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، والباحثين والأكاديميين، والمستثمرين ورواد الأعمال، والمهتمين بالتطوير والابتكار السياحي، بما يسهم في تعزيز الشراكات، وبناء شبكة تواصل مهنية مستدامة، والخروج بتوصيات عملية ومبادرات تطويرية قابلة للتنفيذ.

وأوضح رئيس المؤتمر المستشار عبدالله بن غازي العتيبي، أن المؤتمر يأتي تأكيداً لاهتمام القيادة بتعزيز جودة التجربة السياحية في المملكة، ولا سيما في مكة المكرمة، مشيراً إلى أن الإرشاد السياحي يُعد أحد المرتكزات الرئيسية في إثراء تجربة الزائر ونقل الصورة الحضارية والثقافية للمملكة.

وبيّن أن المؤتمر يحظى برعاية كريمة من نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وهو ما يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير قطاع السياحة والارتقاء بمنظومة الإرشاد السياحي، باعتباره أحد العناصر الحيوية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واختُتمت أعمال المؤتمر بتكريم الشركاء والداعمين، إلى جانب تكريم المشاركين في الجلسات الحوارية والمتحدثين تقديراً لإسهاماتهم العلمية والمهنية، ودورهم في إثراء النقاشات وطرح الرؤى التطويرية. كما جرى تكريم إدارة نادي وزارة الداخلية بمكة المكرمة نظير تعاونها وجهودها التنظيمية في استضافة المؤتمر، بما أسهم في إنجاح أعماله وتحقيق أهدافه.