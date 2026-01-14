حتى الساعة السابعة من مساء اليوم يتوقع هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 - 49) كلم/ساعة. وفي الساعة ذاتها تستمر الرياح النشطة وحالة تدني الرؤية وهطول أمطار وصواعق على محافظات بلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والأجزاء المجاورة لها.

وفي الوجه، وأملج، وضباء، ونيوم شرما تتدنى الرؤية الأفقية، مع رياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة، وارتفاع للأمواج حتى الساعة السادسة مساءً.

وتهب رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تسبب تأثيراتها في إثارة الأتربة على محافظة حفر الباطن، والنعيرية، والخفجي، وقرية العليا، كما تسبب في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم في الطرق والمناطق المفتوحة حتى الساعة الـ7 مساء. وحذّر الأرصاد من موجة ضباب وأمطار خفيفة على الشرقية، تشمل تأثيراتها كل من مدينة الدمام، والظهران، ومحافظات الخفجي، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، وبقيق، والأحساء، والتي تسبب تأثيراتها في شبه انعدام مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تستمر إلى الساعة الـ 9 صباح الغد.