رعى النائب العام الشيخ سعود عبدالله المعجب، حفل جائزة التميّز النيابي، الذي نظّمه مجلس النيابة العامة في نيابة منطقة جازان، بحضور الوكلاء المساعدين، ورؤساء نيابات المناطق في المملكة، وعدد من قيادات النيابة العامة ومنسوبيها، ومسؤولي عدد من القطاعات الحكومية في منطقة جازان.

وأكد المعجب، أن جائزة التميّز النيابي تُعد إحدى المبادرات المحفّزة لتطوير منظومة العمل النيابي، لما تمثله من دور فاعل في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الممارسات المهنية، مشيراً إلى ما يحظى به القطاع العدلي من دعمٍ كريم ورعايةٍ مستمرة من القيادة بما يعزّز كفاءة المنظومة القضائية ويُرسّخ مبادئ العدالة، موضحاً أن الجائزة تسهم في تعزيز ثقافة الابتكار والالتزام الوظيفي، وترسيخ مفاهيم التميّز المؤسسي، من خلال آليات تقييم تستند إلى معايير موضوعية ومؤشرات أداء دقيقة، بما يدعم التنافس الإيجابي ويعزز مبادئ الشفافية.