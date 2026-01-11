أطلقت وزارة التعليم مبادرة «شهم الموهوب» لتنمية المهارات القيادية والاجتماعية لدى الموهوبين والموهوبات.



وبينت أن البرنامج نوعي يُقدَّم في بيئة خارجية آمنة ومنظمة، يعتمد على التعليم التجريبي من خلال أنشطة ومغامرات هادفة لبناء الشخصية وصقل المهارات الحياتية والقيادية والاجتماعية، وفق منهجية عالمية.



وأشارت إلى أنه يهدف إلى قياس الأثر وصناعة تجربة مستدامة والابتعاد عن المشتتات وبناء الشخصية وتحمل المسؤولية وتجربة تعليمية قيادية في بيئة طبيعية ملهمة وتمكين اجتماعي وتعزيز روح المبادرة.

مدرسة الموهوبات بجدة.



وأوضحت أنه سيتم تنفيذ البرنامج في أربع مناطق بالمملكة هي الوسطى في محمية الملك خالد والمنطقة الشمالية في محمية الملك سلمان والمنطقة الغربية في محافظة الطائف (الشفا) والمنطقة الجنوبية في عسير وتنومة. وأضافت الوزارة أن البرنامج يستهدف 600 مشارك ومشاركة ويتضمن 20 رحلة تعليمية.