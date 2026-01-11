أقر مجلس الوزراء، تعديل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، بهدف توسيع نطاق موارده المالية ويعزّز قدرته على دعم منظومة التعليم العالي.

ونص القرار على تعديل تنظيم صندوق التعليم العالي، إذ جرى تعديل الفقرة «1» من المادة الرابعة ليكون نصها: «قبول الهبات والتبرعات والوصايا وربع الأوقاف، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك»، بما يتيح للصندوق الاستفادة من هذا المورد الوقفي ضمن إطار نظامي واضح.

وشمل التعديل تعديل الفقرة «1» من المادة التاسعة من التنظيم، بحيث تشمل موارد الصندوق «الهبات والتبرعات والوصايا وربع الأوقاف التي يقرر قبولها مجلس الإدارة»، الأمر الذي يمنح مجلس إدارة الصندوق صلاحية تنظيم قبول هذه الموارد بما يحقق أهدافه الإستراتيجية.