أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، عن توثيق ونشر اكتشاف لأحافير نادرة لسرطان حدوة الحصان تعود إلى نحو 465 مليون سنة، وذلك ضمن دراسة علمية محكمة نُشرت في مجلة Gondwana Research العلمية المتخصصة في علوم الجيولوجيا.

ونُشر هذا الاكتشاف الأحفوري الفريد من نوعه علميًا للمرة الأولى على المستوى العالمي؛ ما يعزز مكانة العُلا موقعًا عالميًا للأبحاث الجيولوجية والعلمية المرتبطة بتاريخ الأرض والتنوع الحيوي، ويضيف بعدًا علميًا لفهم تاريخها الطبيعي، حيث جرى اكتشاف الأحافير في محمية الغراميل بمحافظة العُلا.

وتعود هذه الأحافير إلى العصر الأوردوفيشي الأوسط (الحقبة التي امتدت تقريبًا ما بين 485 إلى 444 مليون سنة)، ما يجعلها من أقدم أحافير سرطان حدوة الحصان المعروفة عالميًا، وتتميز بحجمها الكبير بشكل استثنائي مقارنة بأنواع أخرى من الفترة نفسها، كما وُجدت جميع الأحافير بوضعية مقلوبة رأسًا على عقب، وهو نمط حفظ لم يُسجّل سابقًا، مع وجود آثار حركية أثرية تمثل محاولات الكائنات للعودة إلى وضعها الطبيعي، ويعكس هذا الاكتشاف القدرة على توثيق سلوكيات كائنات قديمة وربطها بالمعرفة البيولوجية المعاصرة لدعم الدراسات العلمية المتقدمة.