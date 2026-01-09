134 مدرسة بالشرقية تختتم اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلبة التعليم المستمر

اختتم أمس (الخميس) أكثر من 7500 طالب وطالبة من الدارسين في التعليم المستمر بمختلف المراحل الدراسية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك في 134 مدرسة موزعة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، بعد أسبوع من الأداء المنتظم في أجواء اتسمت بالجدية والحماس.

وكانت إدارات مدارس التعليم المستمر قد استعدت مبكراً لفترة الاختبارات، من خلال تهيئة البيئة المدرسية المناسبة، وتنظيم مقار الاختبارات، وإعداد الجداول، وتجهيز غرف الكنترول، إلى جانب تقديم الإرشاد والتوجيه للطلبة، وفق مؤشرات الاستعداد والخطط التشغيلية المعتمدة.

وفي هذا الشأن، أكدت مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتورة منيرة بنت بدر المهاشير، حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب، وفي مقدمتها محو الأمية بين أفراد المجتمع، من خلال أهداف إستراتيجية تنفذها وزارة التعليم، تشمل الحملات الوطنية والبرامج التوعوية في مختلف مناطق المملكة، ودعم برامج التعليم المستمر عبر التوسع في افتتاح المدارس النظامية لاستقطاب الدارسين للالتحاق ببرامج التعليم المستمر.