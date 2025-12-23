استعرض أمير المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، ووزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أعمال وزارة العدل وخططها التطويرية، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يُسهم في الارتقاء بالخدمات العدلية المقدّمة للمستفيدين في المنطقة.

وأشاد الأمير سلمان بن سلطان، بما حقّقته وزارة العدل من تطوّر ملموس في مجال الخدمات الإلكترونية، مؤكدًا أن التحوّل الرقمي الذي تنتهجه الوزارة أسهم في تسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين تجربة المستفيدين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه، ثمّن وزير العدل دعم أمير منطقة المدينة المنورة، واهتمامه المستمر بتطوير الخدمات الحكومية، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة تطوير منظومتها العدلية الرقمية وتوسيع نطاق خدماتها الإلكترونية بما يخدم المستفيدين.