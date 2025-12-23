تفقد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المرافق العدلية في منطقة المدينة المنورة، التي شملت محكمة الاستئناف، والمحكمة العمالية والتنفيذ، ومحكمة الأحوال الشخصية، واطلع على سير العمل ومستوى الإنجاز في الخدمات المقدّمة للمستفيدين.

وخلال الزيارة، التقى بعدد من المستفيدين، واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجّه بسرعة معالجتها بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين، والتقى وزير العدل بمنسوبي المحاكم، وناقش معهم سير العمل وحاجات المرافق العدلية، بما يُسهم في تحسين تجربة المستفيدين ويعزّز موثوقية الخدمات العدلية.

وتأتي زيارة وزير العدل ضمن المتابعة المستمرة لأعمال المحاكم والمرافق العدلية في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تطوير المنظومة العدلية ورفع جودة الخدمات المقدّمة.