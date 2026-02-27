أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الشيخ تركي بن عبدالله الوادعي أن الدعم السعودي الأخير للحكومة اليمنية بمبلغ 1.3 مليار ريال يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرًا في تصريح خاص إلى «عكاظ» إلى أن الدعم الجديد المقدم من السعودية يعد امتداداً للدعم المتواصل والمستمر لليمن، الذي شمل مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، ومن شأنه أن يسهم بصورة مباشرة في انتظام صرف الرواتب وتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين.

▪️دعم في توقيت مهم

ولفت وزير الأوقاف والإرشاد اليمني إلى أن الدعم السعودي الجديد يُمكِّن من استمرارية الخدمات العامة في عموم المحافظات اليمنية المحررة وتحسين مستوى الأداء الحكومي في هذه المرحلة الحساسة، مبيناً أن أهمية هذا الدعم تكمن في توقيته ودلالاته، حيث يأتي في ظل تحديات اقتصادية معقدة تتطلب تدخلاً مسؤولاً يحافظ على التوازن النقدي ويحد من التقلبات التي تمس حياة الناس اليومية.

وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الشيخ تركي بن عبدالله الوادعي.

▪️ نتائج مباشرة يلمس أثرها المواطنون

وأكد الوادعي أن استقرار الوضع المعيشي يشكل أولوية وطنية لدى الحكومة اليمنية. وقال إن هذا الدعم المقدم من قبل المملكة العربية السعودية يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتنعكس نتائجه بشكل مباشر على تحسين الأوضاع العامة في البلد وتحقيق الاستقرار والأمن.

وأشار إلى أن الشعب اليمني سوف يلمس أثر وقيمة هذا الدعم في حياته وانتظام تسلم الرواتب وفي مستوى تحسن الخدمات عموماً، وهو ما بات واضحاً من خلال النتائج التي تحققت نتيجة حزمة الدعم السعودي الأخيرة، وما أحدثته من تطور ملحوظ في تطور الخدمات الحكومية.

▪️ نقدر مواقف المملكة

وأعرب وزير الأوقاف والإرشاد اليمني عن تقديره لقيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الدعم السخي والمتواصل لليمن ووقوفهما الدائم إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف والأوقات.

وقال إن ذلك ليس بغريب على السعودية التي عوّدت اليمن دوماً على تقديم المساندة، مشيداً بمستوى العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، وهي علاقات ثابتة وقوية واستثنائية بين بلدين وشعبين تجمعهما المحبة وأواصر القربى وتزداد حضوراً كل يوم وتشهد نمواً وتطوراً أكبر.