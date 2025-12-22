أعلن STC Bank عن قرار مجلس الإدارة تعيين محمد بن عبدالعزيز الفريح في منصب الرئيس التنفيذي للبنك، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي «ساما»، وسبق أن تولى الفريح منصب رئيس العمليات التشغيلية ومن ثم نائب الرئيس التنفيذي كما تولى منصب الرئيس التنفيذي المكلف، وكان له دور بارز فى صياغة الرؤية الإستراتيجية وتنفيذ المبادرات المرتبطة بها وإطلاق المنتجات والخدمات البنكية، إضافة إلى تطوير الموارد البشرية والالتزام وإدارة المخاطر لتعزيز أداء البنك؛ اعتماداً على ما يتمتع به من تجارب طويلة فى مجال العمليات التشغيلية للبنوك والتحول الرقمي والقيادة الإستراتيجية.

ويمتلك الفريح خبرة تتجاوز 27 عاماً في مناصب قيادية بعدد من القطاعات، كالبنوك وشركات الاتصالات والخدمات المالية. كما شغل عضوية مجالس إدارة عدد من المؤسسات المالية الكبرى في المملكة.