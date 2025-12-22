أكدت النيابة العامة أن إهمال الحيوانات أو تركها في غير الأماكن المخصصة لها، يُعد مخالفة تعرض صاحبها للعقوبة وفق الأنظمة المعمول بها في السعودية.

وكشفت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «x»، أن حماية الحيوانات وصون سلامتها تأتي ضمن مسؤوليات الأفراد، مؤكدة أن أي تصرف ينطوي على إهمال أو تعريضها للخطر يُعد سلوكًا مخالفًا يستوجب المحاسبة.

وأضافت أن من صور الإضرار بالحيوانات عدم توفير الظروف المعيشية الضرورية لإيوائها، مشيرة إلى أن ذلك يُعد مخالفة صريحة ضمن قانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبينت النيابة العامة أن هذه الأنظمة تهدف إلى تعزيز الرفق بالحيوان والحد من الممارسات السلبية التي قد تُلحق الأذى بها أو تُسبب مخاطر صحية وبيئية، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة ذات العلاقة، والإبلاغ عن أي مخالفات تُرصد في هذا الشأن.