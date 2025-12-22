دخل فصل الشتاء فلكياً مساء أمس الأحد، في محطة زمنية تُعدّ الانتقال الرسمي إلى أبرد فصول العام، وفق ما أوضحه أستاذ المناخ بجامعة القصيم عبدالله المسند.

الذي أوضح، عبر حسابه على منصة (X)، أن الشمس تعامدت على مدار الجدي جنوب الكرة الأرضية عند 06:03 مساءً، إيذاناً ببداية الشتاء الذي يمتد نحو 89 يوماً، وأن المسافة بين الأرض والشمس في هذا اليوم تبلغ نحو 147.17 مليون كيلومتر.

وبيّن المسند، أن يوم أمس، شهد أطول ليل وأقصر نهار في المملكة، وجميع المناطق الواقعة شمال خط الاستواء، ففي الرياض يقصر النهار بنحو 3 ساعات و4 دقائق مقارنة بنهار 21 يونيو، المصادف للانقلاب الصيفي.

ولم يستبعد تسجيل انخفاضات حرارية لافتة خلال هذه الفترة، مستشهداً بتسجيل درجة الحرارة العظمى في مثل هذا اليوم من عام 1993 نحو 8 درجات مئوية فقط في العاصمة.

وفي السياق ذاته، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، خصوصاً السواحل، مع بقاء الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وحائل، والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية.

ويأتي دخول الشتاء هذا العام مصحوباً بتوقعات تقلبات جوية معتادة للفصل، بين برودة ليلية ملحوظة، ورياح نشطة في بعض المناطق، في مشهد يعيد للشتاء حضوره الفعلي على أجواء المملكة.