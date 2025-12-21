يدخل مسجد البديوي بمحافظة الوجه فصلاً تاريخياً جديداً بعد الإعلان عن ترميمه وتأهيله، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.



ورصدت «عكاظ» لوحة المشروع التي أوضحت أن مدة التنفيذ تبلغ 12 شهراً، على أن يكون الاستلام الابتدائي في 28 / 7 / 2026، بقيمة 5,787,985.65 ريال وفقاً للعقد.



ويعود تاريخ المسجد إلى أكثر من 152 عاماً، و شُيّد في 1295هـ بحسب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

الحفاظ على التراث



و أوضح المهندس كارم محمود، بأن مهمتهم هي إزالة جميع الإضافات الدخيلة وإرجاع المسجد إلى هيئته الأصلية التي بُني عليها والحفاظ على شكله التراثي مع تدعيم وتقوية جميع أجزائه وأركانه.



و يأمل الإداري في المشروع المسؤول عن أمن وسلامة الموظفين والعمال والزوار المهندس عبدالرحمن سامي لاشين، الانتهاء من ترميم وتأهيل المسجد بدعم وتكاتف الجميع قبل التاريخ المبرم في العقد.

توسعة مباركة

جانب من أعمال الترميم في مسجد بديوي التاريخي بمحافظة الوجه.(تصوير: عباس الفقيه)

وقال إمام وخطيب جامع البديوي الشيخ عبدالجليل بن بكر الفقيه لـ«عكاظ»" تأسس المسجد في 1295هـ، بمسمى زاوية بديوي إذ قام ببنائه الشيخ بديوي شحاته مع كُتَّاب لتحفيظ الطلاب للقرآن الكريم وعلومه مع تعليمهم لعلوم الحساب، كان يقوم به إمام وخطيب المسجد آنذاك الشيخ محمد بن أحمد بن عيسى الفقيه وذلك من عام 1300 إلى عام 1340 هـ، مشيراً إلى أنه جرى ترميم المسجد أكثر من مرة كانت أولاها من قِبَل ابن مؤسس المسجد الشيخ مصطفى بديوي وفي عام 1416، تم ترميمه بحجر الرياض ما غير من معالمه التراثية، فاستوجب إعادته للمظهر الأصلي وهو ما سوف يكون عليه بهذه التوسعة المباركة.



وأضاف بأن الوضوء في ذلك الوقت كان من ماء البحر إذ تم حفر بئر في آخر المسجد تصل للبحر وبجانبه بركة تملأ بمائه لوضوء المصلين، ومازالت البئر موجودة حتى يومنا هذا.