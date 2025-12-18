زار وفدٌ من أعضاء مجلس الشورىبرئاسة عضو المجلس ثامر نصيف، هيئة تطوير محافظة جدة، وكان في استقبال الوفد الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أيمن منسي، وعددٌ من قيادات الهيئة، وذلك في إطار زيارة وفد المجلس الحالية إلى منطقة مكة المكرمة.

مشاريع مستقبلية

وعدّ الرئيس التنفيذي للهيئة، زيارة وفد مجلس الشورى فرصة مميزة للاستماع إلى مرئيات الأعضاء ومقترحاتهم بما يحقق التطلعات والتنمية الشاملة لمحافظة جدة.

واطلع وفد المجلس على عرض للهيئة شاملًا أبرز مهمات هيئة تطوير محافظة جدة والمشاريع المستقبلية والمبادرات لتكون جدة من ضمن أفضل مدن العالم بهوية عمرانية تعكس الإرث الثقافي الأصيل، وتعزز مكانتها التنموية، كما جرى خلال اللقاء طرح عدد من الاستفسارات بشأن الأعمال والمبادرات.