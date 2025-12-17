كشف المركز الوطني للأرصاد عن مراحل الإنذار عند الموجات الباردة، والذي يتم إصداره قبل (06-12) ساعة فأكثر من تأثير الظاهرة الجوية.

و بين المركز أن الإنذار الأصفر يشير إلى احتمال تأثر المنطقة بظاهرة الموجات الباردة من (صفر م) إلى (3) م تحت الصفر.

فيما يشير الإنذار البرتقالي إلى احتمال تأثر المنطقة بظاهرة الموجات الباردة تحت الصفر من (4) إلى (6) م تحت الصفر.

وأكد المركز أن الإنذار الأحمر يشير إلى احتمال تأثر المنطقة بظاهرة الموجات الباردة وأقل من (7) م تحت الصفر مع قدوم الموجة الباردة.

وقدم المركز جملة من الإرشادات من أبرزها ارتداء الملابس الثقيلة والحرص على تدفئة المنزل.