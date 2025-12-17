قطعت وزارة البلديات والإسكان، أمس، الطريق على مغردين زعموا تأجيل فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لمدة 4 سنوات، مؤكدة أنه سيتم إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء الخاضعة للرسم في مدينة الرياض بتاريخ 1 يناير 2026م، أي بعد أسبوعين.



وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة X، أنه يمكن للمكلف، عند صدور الرسم على أرضه، التقدم بطلب منح مدة إضافية للتطوير، على أن تُمنح هذه المهلة بعد موافقة اللجنة المختصة وفق الضوابط المعتمدة. وأكدت أنه في حال عدم إنجاز التطوير خلال المدة الإضافية، تُستحق الرسوم عن كامل المدة.



وكان مغردون مهتمون بالشأن العقاري قد زعم بعضهم تأجيل تطبيق الرسوم لـ4 سنوات قادمة بحجة منح فرص إضافية للتطوير.



تحديد النطاقات الجغرافية



يذكر أن وزارة البلديات والإسكان قد أعلنت في أغسطس الماضي تحديد النطاقات الجغرافية لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، وقسمتها إلى 5 شرائح برسوم سنوية متفاوتة تراوح بين 10% و2.5% بحسب أولوية التطوير، مع استثناء الشريحة خارج نطاق الأولويات. وأكدت الوزارة خضوع اللائحة لمراجعة سنوية، داعية الملاك إلى تسجيل أراضيهم خلال 60 يوماً لتفادي غرامات تصل إلى 100%، مشيرة إلى أن إيرادات الرسوم ستُوجَّه لدعم مشاريع الإسكان وزيادة المعروض السكني.



ويأتي قرار الرسوم البيضاء المعدّل، ضمن قرارات تصب نحو التوازن العقاري، شملت رفع الإيقاف عن أراض في شمال الرياض، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوفير أراض للمواطنين عبر الهيئة الملكية لمدينة الرياض.