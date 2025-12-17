أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضرورة الحد من الاحتطاب الجائر، الذي يعد أحد أبرز أسباب تدهور الغطاء النباتي واستنزاف الموارد الطبيعية، لما له من أثر مباشر على فقدان التنوع الإحيائي والإضرار بالتوازن البيئي.



وبينت أن الاحتطاب الجائر يزيد من معدلات زحف الرمال، وانخفاض قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه؛ مما يرفع احتمالات الانجراف والتعرية وتصحر الأراضي وازدياد حالات الجفاف، كما يساهم بشكل غير مباشر في ارتفاع نسب ثاني أكسيد الكربون ودرجات الحرارة، مما يؤثر على التغير المناخي في المنطقة.

إحكام الرقابة



وشددت الوزارة إلى ضرورة إحكام الرقابة على جميع مراحل مزاولة نشاط الاحتطاب، بما في ذلك النقل والبيع، واستبدال الحطب والفحم المحلي في بالمستورد، ومنوّهةً إلى أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي، أو اقتلاعها، أو جرفها، أو الاتجار بها دون ترخيص تصل إلى 10 آلاف ريال لكل شجرة، وتتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، مع إلزام المخالف بإصلاح الأضرار الناجمة عن الاحتطاب، فيما تصل عقوبة نقل الحطب والفحم المحلي، أو بيعهما أو تخزينهما إلى 5 آلاف ريال لكل متر مكعّب وتتضاعف في حال تكرار المخالفة.