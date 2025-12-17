افتتح وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، فعاليات مؤتمر «أبشر»، اليوم، بالتعاون بين وزارة الداخلية وأكاديمية طويق. ويقام المؤتمر بحضور عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجالات التقنية والتحول الرقمي.



ويتضمن مؤتمر «أبشر»، الذي يستمر خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر الجاري، 60 جلسة رئيسة، و80 ورشة عمل، بمشاركة 150 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين في مجالات التقنية والتحول الرقمي.



ختم خاص



وكانت وزارة الداخلية، ممثلةً في المديرية العامة للجوازات، أعلنت أخيراً، إطلاق ختم خاص بمؤتمر «أبشر 2025».



ويأتي المؤتمر بالشراكة مع أكاديمية طويق وعدد من الشركات العالمية الرائدة في مجالات التقنية والتحول الرقمي.



وسيكون الختم الخاص متاحاً للمسافرين القادمين إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض طوال أيام المؤتمر، في خطوة تعكس الطابع التقني والرمزي للفعالية.