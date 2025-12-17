حثّت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على تجنّب العبور العشوائي بالمركبات فوق الغطاء النباتي خلال التنزه في موسم الشتاء، حيث يعد أحد أبرز العوامل المسبّبة لتدهور المناطق البرية في المملكة.

وأوضحت الوزارة، أن غرامة دخول المركبات إلى المناطق البرية المحمية تصل إلى 2000 ريال لكل مركبة أو دراجة أو شاحنة. وبيّنت أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهودها في تعزيز حماية الغطاء النباتي، والحد من الممارسات المؤثرة سلباً على التنوع الإحيائي، ومكافحة التصحر، بما ينسجم مع مستهدفات المملكة في تحقيق الاستدامة البيئية وجودة الحياة.

وشدّدت «البيئة» على ضرورة الالتزام بالمسارات المخصصة للمركبات، ومنع الدخول العشوائي إلى الروضات والفياض البرية والمناطق المحمية؛ بهدف حماية الغطاء النباتي والحد من التعديات التي تتسبّب في تدهور البيئة واستنزاف مواردها الطبيعية.

ممارسات تعطل نمو النباتات

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الممارسات تعطل دورة النمو الطبيعي للنباتات، وترفع من احتمالات التصحر والجفاف، مما تزيد من تراجع التنوع الإحيائي في المناطق الحساسة بيئياً، لتنعكس سلباً على قدرة الأنظمة البيئية في دعم الحياة الفطرية والحفاظ على التوازن البيئي. ودعت الوزارة جميع فئات المجتمع إلى تبني السلوك البيئي الواعي، والالتزام بالأنظمة والتعليمات، والمشاركة في حماية الغطاء النباتي، مؤكدة أن المحافظة على البيئة مسؤولية مشتركة، للإسهام في ضمان مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. يأتي ذلك ضمن مستهدفات الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار «شتانا صح» في نسختها الثانية، والتي تأتي ضمن جهودها المستمرة في تعزيز الوعي البيئي وتفعيل السلوكيات الإيجابية، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر وتعزيز الاستدامة البيئية.