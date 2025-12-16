تُوِّجت السعودية بالمركز الأول عالمياً في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب WAICY 2025، بعد تحقيقها 26 جائزة في المسابقة، متقدمةً على الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز الثاني، وإندونيسيا التي حلَّت ثالثاً، وكندا وباكستان اللتين حلتا رابعاً، في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.



وشهدت الدورة الحالية للمسابقة تقديم أكثر من 10 آلاف مشروع مبتكر يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تناولت موضوعات وقضايا متنوعة تمس مستقبل الإنسان والكوكب، شملت المناخ، والصحة، والتعليم، والثقافة، والابتكار المجتمعي، ضمن 4 مسارات رئيسة، هي: عرض مشاريع الذكاء الاصطناعي، والفنون المنتجة بالذكاء الاصطناعي، والفيديوهات المنتجة بالذكاء الاصطناعي، ومسار النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs).

مسابقة WAICY واحدةً من أضخم المسابقات الدولية.



18 ألف طالب وطالبة



وحصلت المملكة على المركز الأول: عبر 26 جائزة حققها أكثر من 18 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية ونالوا 11 ميدالية، وابتكروا 163 مشروعاً نافسوا نظراءهم حتى وصلوا إلى النهائيات، وفي المركز الثاني: الولايات المتحدة الأمريكية بـ 24 جائزة، ثم المركز الثالث: إندونيسيا 7 جوائز، تلتها: كندا وباكستان (5 جوائز لكل منهما)، الهند وقطر 3 جوائز، أرمينيا والبرتغال ونيجيريا والصين واليونان وكوريا الجنوبية بـ(جائزتين لكل دولة)، فيما حققت كل من بريطانيا، المكسيك، هونغ كونغ، بنغلاديش، مصر، تونس، كينيا، ليبيا، وإيران جائزة واحدة لكل دولة.



مجالات عدة



وتنوعت المشاريع الفائزة الـ26 في مجالات وموضوعات عدة، شملت إنشاء: الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، والنماذج اللغوية الكبيرة، والمشاريع الثقافية التي تمحورت حول التراث النجدي، إضافةً إلى جوائز في مسارات الفن المنتج بالذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تميزت جميعها لتحقق المركز الأول عالمياً في المسابقة.



يذكر أن مسابقة WAICY واحدةً من أضخم المسابقات الدولية في هذا المجال، إذ تستهدف تعزيز قدرات الطلاب على الابتكار ومعالجة القضايا المستقبلية؛ وشهدت هذا العام تأهّل 132 ألف طالب وطالبة إلى المرحلة النهائية من 103 دول، بمشاركة فاعلة لأكثر من 4 آلاف معلم أسهموا في الإشراف والتوجيه.