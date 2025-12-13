دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لهطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة، من يوم غدٍ الأحد حتى الخميس المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الليث والقنفذة، والطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تشمل جدة، وبحرة، وخليص، ورابغ، والعاصمة المقدسة، والكامل، والجموم، وتربة، والمويه، والخرمة، كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الرياض العاصمة، ورماح، والمجمعة، والزلفي، والغاط، وشقراء، وثادق، وحريملاء، ومرات، وضرما، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، والرين، والحريق، والمزاحمية، والدلم، وحوطة بني تميم، والخرج، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الأفلاج، ووادي الدواسر، والسليل.
وأشارت المديرية إلى أن مناطق الشرقية وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية وتبوك والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران.
The General Directorate of Civil Defense has called for caution and the necessity to stay in safe places, to avoid areas where floods and valleys accumulate, and not to swim in them, as well as to adhere to the instructions announced through various media and social media platforms, due to the expected thunderstorm rains in various regions of the Kingdom, from tomorrow, Sunday, until next Thursday.
It was clarified that the Makkah region will be affected by moderate to heavy rains that will lead to flooding, hail, and descending winds that stir up dust and sand, covering Al-Lith, Al-Qunfudhah, Taif, Maysan, Al-‘Udhm, and Al-‘Ardiyat. Light to moderate rains are expected in Jeddah, Bahra, Khulais, Rabigh, the Holy Capital, Al-Kamil, Al-Jumum, Turbah, Al-Muwahe, and Al-Khurmah. The Riyadh region will also be affected by moderate to heavy rains that will lead to flooding, hail, and descending winds that stir up dust and sand, including the capital Riyadh, Rumah, Al-Majma'ah, Al-Zulfi, Al-Ghat, Al-Shuqra, Thadiq, Huraymila, Marat, Dhurma, Afif, Al-Dawadmi, Al-Qurayyat, Al-Rain, Al-Hariq, Al-Muzahmiyya, Al-Dilam, Huta Bani Tamim, and Al-Kharj, with light to moderate rains in Al-Aflaj, Wadi Al-Dawasir, and Al-Sulayyil.
The directorate indicated that the Eastern, Hail, Qassim, Al-Jawf, Northern Borders, Tabuk, Medina, Al-Baha, Asir, and Jazan regions will be affected by moderate to heavy rains that will lead to flooding and hail, along with descending winds that stir up dust and sand, and light to moderate rains in the Najran region.