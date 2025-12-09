كثّفت بلدية محافظة أملج، أعمالها الميدانية خلال فترات هطول الأمطار، وذلك بمباشرة ومتابعة رئيس بلدية محافظة أملج المهندس أحمد البلوي، إذ باشرت الفرق المختصة البلاغات الواردة ومتابعتها، وقامت بمعالجة تجمعات المياه وتصريفها بشكل عاجل في المواقع المتضررة.

وأوضحت البلدية، أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار خطة الطوارئ التي اعتمدتها لمواجهة التقلبات الجوية، التي تهدف إلى رفع مستوى الاستجابة السريعة، وتعزيز سلامة الأهالي، وضمان استمرار الحركة المرورية دون تعطل في الشوارع والأحياء.

كما أكدت بلدية أملج مواصلة جاهزيتها الميدانية للتعامل مع مختلف الظروف المناخية، والعمل على الحد من الآثار السلبية للأمطار، بما يحافظ على الممتلكات العامة والخاصة، ويهيئ بيئة آمنة ومستقرة لجميع السكان.