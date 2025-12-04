وزير العدل يلتقي نظيره التايلندي ويوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العدلي

في سياق تعزيز التعاون العدلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند؛ التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني نظيره التايلندي وزير العدل السيد روتافون ناوارات، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى تايلند.



وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مجالات التشريعات والأنظمة العدلية؛ بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة في البلدين.



واستعرض الدكتور الصمعاني أبرز التطورات التي يشهدها المرفق العدلي في المملكة بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعم ومتابعة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لا سيما في مجالات التشريعات المتخصصة وتطوير الخدمات العدلية.



كما أشار الصمعاني إلى عدد من التطورات التي تشهدها المنظومة العدلية، ومنها تفعيل منظومة العدالة الوقائية، بالإضافة إلى تطوير البرامج التدريبية في مركز التدريب العدلي لرفع مستوى الكوادر العدلية من الناحية القانونية.



ووقع الوزيران مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات القانونية والعدلية، من خلال تبادل الخبرات ومشاركة المعلومات، والتعاون في تطوير الأنظمة وأساليب العمل العدلي، وتنمية المهارات المهنية بما يعزز التكامل بين البلدين.

