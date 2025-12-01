نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.