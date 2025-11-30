أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، يُشير إلى هطول أمطار متوسطة على محافظة العرضيات، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وأوضح المركز أن الحالة المطرية تمتد حتى الساعة الـ8:00 مساءً، مع إمكانية جريان المياه في الأودية والشعاب، داعياً الجميع إلى أخذ الحيطة واتباع إرشادات السلامة، ومتابعة المستجدات عبر منصات الأرصاد الرسمية.
The National Center of Meteorology issued a warning today, indicating moderate rainfall in Al-Ardiyat Governorate, accompanied by strong winds, near-zero visibility, hail, flash floods, and thunderstorms.
The center explained that the rainy conditions will last until 8:00 PM, with the possibility of water flow in valleys and ravines, urging everyone to be cautious, follow safety guidelines, and stay updated through the official meteorological platforms.